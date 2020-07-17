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Унесло ветром от берега. Под Новосибирском спасли двух детей на надувной лодке

Подростки уже не могли самостоятельно вернуться.

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Фото © VK / Спасатели МАСС

В ходе патрулирования Новосибирского водохранилища спасатели заметили на значительном удалении от берега двух детей 11 и 13 лет на надувной лодке и без спасательных жилетов. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) города, мальчиков незамедлительно доставили на берег и передали родителям.

Во время патрулирования обнаружены в 400 метрах от берега в резиновой лодке без жилетов двое детей. Взяты на борт и доставлены. Переданы родителям. Проведена профилактическая беседа, — сообщили в МАСС.

Ранее Лайф публиковал видео спасательной операции МЧС в Краснодаре, где в результате наводнения людей пришлось эвакуировать из затопленного трамвая.

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