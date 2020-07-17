Унесло ветром от берега. Под Новосибирском спасли двух детей на надувной лодке

В ходе патрулирования Новосибирского водохранилища спасатели заметили на значительном удалении от берега двух детей 11 и 13 лет на надувной лодке и без спасательных жилетов. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) города, мальчиков незамедлительно доставили на берег и передали родителям.