Унесло ветром от берега. Под Новосибирском спасли двух детей на надувной лодке

В ходе патрулирования Новосибирского водохранилища спасатели заметили на значительном удалении от берега двух детей 11 и 13 лет на надувной лодке и без спасательных жилетов. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) города, мальчиков незамедлительно доставили на берег и передали родителям.
— Во время патрулирования обнаружены в 400 метрах от берега в резиновой лодке без жилетов двое детей. Взяты на борт и доставлены. Переданы родителям. Проведена профилактическая беседа, — сообщили в МАСС.
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