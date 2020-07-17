Навального допросили по делу об оскорблении ветерана. Выйдя от следователя, блогер хранил молчание

Блогера Алексея Навального только что допросили по делу о клевете в отношении ветерана Игната Сергеевича Артёменко. На вопрос журналиста Лайфа, не хотел бы он извиниться перед оскорблённым участником Великой Отечественной, Навальный отвечать не стал, да и вообще хранил молчание.

Напомним, скандал начался с того, что Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.