"Я не хочу с этим мириться!" Оскорблённый Навальным ветеран ВОВ дал показания следствию — видео

Видео © СКР

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко, которого ранее оскорбил блогер Алексей Навальный, пришёл на допрос к следователям для дачи показаний в качестве потерпевшего. 92-летний пенсионер рассказал, что у него случился приступ стенокардии, когда он услышал оскорбления в свой адрес. Игнат Артёменко попросил у следствия защитить его честь и наказать блогера.

— Меня Навальный оклеветал, назвал холуём, и я не хочу с этим мириться. Я хочу, чтоб вы меня защитили и наказали его... У меня [приступ] стенокардии начался, когда я узнал, что он меня оклеветал. Я прошу его наказать, — заявил в ходе следственного действия допроса потерпевшего Игнат Артёменко.