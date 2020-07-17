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"Я не хочу с этим мириться!" Оскорблённый Навальным ветеран ВОВ дал показания следствию — видео

У Игната Артёменко на фоне этой ситуации ухудшилось здоровье.

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Видео © СКР

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко, которого ранее оскорбил блогер Алексей Навальный, пришёл на допрос к следователям для дачи показаний в качестве потерпевшего. 92-летний пенсионер рассказал, что у него случился приступ стенокардии, когда он услышал оскорбления в свой адрес. Игнат Артёменко попросил у следствия защитить его честь и наказать блогера.

Меня Навальный оклеветал, назвал холуём, и я не хочу с этим мириться. Я хочу, чтоб вы меня защитили и наказали его... У меня [приступ] стенокардии начался, когда я узнал, что он меня оклеветал. Я прошу его наказать, — заявил в ходе следственного действия допроса потерпевшего Игнат Артёменко.

Напомним, Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления.

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