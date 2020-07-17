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Кремль не увидел повода для "медового месяца" в отношениях России и США

По мнению Дмитрия Пескова, до 2000 годов у властей двух стран были иллюзии, что "наступит время "взаимной любви и женитьбы".

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Фото © ТАСС / Zuma

Отношения России и Соединённых Штатов никогда не были близкими, нет для этого повода и сейчас. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Авторадио".

Очень близкими они не были никогда, нет повода для медового месяца и сейчас. Чтобы был медовый месяц, сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается", — пошутил Песков.

По его мнению, до 2000 года у руководства двух стран были иллюзии, что пришёл конец конфронтации и вскоре "наступит время вселенской гармонии, взаимной любви и женитьбы".

Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Владимир Путин, — сказал Песков.

По его словам, именно поэтому лидер России проводит политику, цель которой — добрые отношения со всеми странами, которые к этому готовы. Цель — повышение благосостояния россиян.

Напомним, что два дня назад США ввели очередные санкции против России.

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