Песков назвал голословными заявления Лондона о попытке "русских хакеров" похитить данные о вакцине

Россия не имеет отношения к хакерским атакам, целью которых якобы были данные о вакцине от коронавируса в США, Канаде и Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что киберпреступления являются большой проблемой для российских ведомств, так как им самим приходится постоянно отражать подобные атаки.

— Мы не принимаем эти обвинения. Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Англии, но Россия точно не имеет к этому отношению. Мы сами сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, ведомств. Наши ведомства постоянно отражают атаки, это большая проблема. Но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес, — отметил он.