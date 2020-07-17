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Песков назвал голословными заявления Лондона о попытке "русских хакеров" похитить данные о вакцине

Он отметил, что хакерская группа, которую назвал Лондон, не имеет никакого отношения к России.

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Фото © Pixabay

Россия не имеет отношения к хакерским атакам, целью которых якобы были данные о вакцине от коронавируса в США, Канаде и Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что киберпреступления являются большой проблемой для российских ведомств, так как им самим приходится постоянно отражать подобные атаки.

Мы не принимаем эти обвинения. Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Англии, но Россия точно не имеет к этому отношению. Мы сами сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, ведомств. Наши ведомства постоянно отражают атаки, это большая проблема. Но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес, — отметил он.

Напомним, ранее Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что неизвестные хакеры пытались похитить в США, Канаде и Соединённом Королевстве данные о разработке вакцины от коронавируса CoViD-19. По данным британских разведчиков, группировка использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки по всему миру. Вместе с тем они уверены, что злоумышленники связаны с Россией, хотя доказательств этому в сообщении не приводится.

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