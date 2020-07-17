Собянин заявил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

— И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения, — отметил он.

При этом Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в двух мегаполисах: если в США здравоохранение не справилось с нагрузкой, то в российской столице удалось сгладить пик заболеваемости. Также, по словам мэра, столичные власти не допустили гуманитарной катастрофы, паники и сохранили порядок в сложных условиях пандемии.