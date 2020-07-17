"Не запускать, не надеяться на чудо". Песков — о том, что делать при коронавирусе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сам в мае переболел CoViD-19, посоветовал при выявлении болезни не запускать её и сразу обращаться к врачам при первых симптомах. Он отметил, что, если запустить пневмонию, катастрофически быстро поражаются лёгкие. Это может привести к тому, что человек просто начнёт задыхаться.

— Совет, конечно, не запускать, не надеяться на чудо, — рассказал пресс-секретарь президента в интервью "Авторадио".

По его словам, при температуре тела выше 37 градусов, если она держится несколько дней, "надо каким-то образом делать КТ" (компьютерную томографию), чтобы не упустить начало пневмонии. Вовремя поставленный диагноз спас жизнь и ему, полагает Песков.

— Вот у меня была двусторонняя пневмония, и, слава богу, врачи вовремя её схватили и вовремя начали лечение. Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объём поражения лёгких, — рассказал официальный представитель Кремля.