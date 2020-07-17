Песков — о работе пресс-секретарём Путина: Мне подфартило в жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ему подфартило стать пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина.

— То, что мне подфартило в жизни, — это то, что я оказался пресс-секретарём Путина, — отметил Песков в интервью "Авторадио". — Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни.

Представитель Кремля рассказал, что работа ему даёт возможность каждый день учиться, причём "учиться не по книгам, а в реальной жизни". У него есть уникальный шанс ощущать себя в гуще процессов, которые имеют важное значение как для России, так и для всего мира.

Песков напомнил, что работает с Путиным с 2008 года. На службе он не знает, что такое творческая свобода. Но посольская жизнь, которую он начал ещё при Советском Союзе, "характеризуется ещё меньшим количеством свободы, чем работа в Администрации Президента". По его мнению, свобода — это то, что есть у него сейчас. Поэтому не считает свою деятельность ношей.

— В Администрацию Президента я пришёл работать из МИДа в 2000 году, то есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришёл из Министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции... Поэтому во взрослом состоянии, в сознательном состоянии я никогда не имел возможности жить в состоянии такой творческой свободы, — рассказал пресс-секретарь президента.