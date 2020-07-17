Собянин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на Москву

Экономический кризис в Москве, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, задел каждого жителя столицы. Об этом сегодня в беседе с КП рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается, то есть вообще всё, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом, — сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что Москве не потребовалась поддержка со стороны Центробанка и Фонда национального благосостояния. Столичной администрации за последние годы удалось создать резервный фонд, который помог Москве с минимальным ущербом пережить период ограничительных мер.