Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на Москву

Эта ситуация коснулась каждого жителя города, но пройти её удалось с минимальным ущербом.

70
Post cover

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

Экономический кризис в Москве, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, задел каждого жителя столицы. Об этом сегодня в беседе с КП рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается, то есть вообще всё, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом, — сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что Москве не потребовалась поддержка со стороны Центробанка и Фонда национального благосостояния. Столичной администрации за последние годы удалось создать резервный фонд, который помог Москве с минимальным ущербом пережить период ограничительных мер.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что столичные власти делают всё для того, чтобы туристический бизнес в Москве восстановился как можно скорее. По его словам, поток иностранных туристов возобновится уже осенью-зимой.

Выбор редакции

Loading...