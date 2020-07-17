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Apple добавит эмодзи-матрёшку

Обновление анонсировано во Всемирный день Emoji.

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Фото © Apple

В iOS 14 появится эмодзи с изображением матрёшки, новые Memoji и Emoji станут доступны осенью вместе с обновлением операционных систем. Об этом сообщает "Apple Россия".

Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и причёсками, а также новыми стикерами. В семействе Emoji также случится пополнение, включая матрёшку, — говорится в сообщении.

Фото © Apple

Также в новую коллекцию войдут бобёр, сердце и лёгкие, ниндзя, бумеранг, итальянский жест Ma che vuoi ("что ты хочешь?"), птица додо и другие.

Напомним, четырнадцатая версия мобильной ОС iOS была анонсирована 22 июня, сейчас она находится в стадии бета-тестирования для разработчиков и должна быть выпущена осенью.

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