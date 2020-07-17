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Машины-лодки, улицы-каналы. Ростов-на-Дону превратился в Венецию после ливня

Некоторым автомобилям после этого предстоит серьёзный ремонт.

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В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил несколько улиц в разных районах. Особенно залило Заводскую, Извилистую и Малиновского. Автомобили там буквально плавают.

Видео: телеграм-канал © Ростов №1

Вода после ливня лилась по улицам как по руслу реки. Движение авто было парализовано. В соцсетях появились десятки сообщений о потопе, на кадрах можно увидеть затопленные автомобили, плывущие мусорные баки. Как сообщает региональное управление МЧС России, пожарно-спасательные подразделения выезжают на откачку воды по городу.

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