Машины-лодки, улицы-каналы. Ростов-на-Дону превратился в Венецию после ливня

В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил несколько улиц в разных районах. Особенно залило Заводскую, Извилистую и Малиновского. Автомобили там буквально плавают.

Вода после ливня лилась по улицам как по руслу реки. Движение авто было парализовано. В соцсетях появились десятки сообщений о потопе, на кадрах можно увидеть затопленные автомобили, плывущие мусорные баки. Как сообщает региональное управление МЧС России, пожарно-спасательные подразделения выезжают на откачку воды по городу.