В Байкал утекло топливо с накренившегося из-за шторма катера неподалёку от острова Ольхон в Иркутской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Объёмы попавшего в воду нефтепродукта пока не известны. Специалисты взяли пробы воды и грунта, чтобы определить ущерб от произошедшего. Руководство межрегиональной природоохранной прокуратуры взяло под личный контроль локализацию и ликвидацию нефтяного пятна.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту разлива топлива в озере. В работе участвуют органы внутренних дел, Росприроднадзор, Росрыболовство, МЧС и Речной регистр. Как только установят виновных в произошедшем, будет решён вопрос об их персональной ответственности.