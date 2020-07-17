В Байкал утекло топливо с накренившегося из-за шторма катера неподалёку от острова Ольхон в Иркутской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
Объёмы попавшего в воду нефтепродукта пока не известны. Специалисты взяли пробы воды и грунта, чтобы определить ущерб от произошедшего. Руководство межрегиональной природоохранной прокуратуры взяло под личный контроль локализацию и ликвидацию нефтяного пятна.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту разлива топлива в озере. В работе участвуют органы внутренних дел, Росприроднадзор, Росрыболовство, МЧС и Речной регистр. Как только установят виновных в произошедшем, будет решён вопрос об их персональной ответственности.
Напомним, ранее в Красноярском крае произошла утечка авиационного топлива на Таймыре. Она длилась 15 минут, после этого трубу перекрыли. Попасть в реку нефтепродукты не успели, угрозы жизни и здоровью людей также нет.