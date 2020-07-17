На трассе "Дон" в Липецкой области сгорел рейсовый автобус — видео

Видео © МЧС России
В Липецкой области в результате ДТП сгорел рейсовый автобус. В нём ехали 39 человек, пятеро из которых получили лёгкие травмы. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошёл около двух часов ночи на 375-м километре трассы М4 "Дон" в Елецком районе. Автобус столкнулся с автомобилем "Газель", после чего загорелся. Все пассажиры успели покинуть транспортное средство, а пожар в скором времени был потушен.
Из пяти пострадавших госпитализация потребовалась троим, остальные были осмотрены медиками на месте. Как добавили в ведомстве, администрация Елецкого района направила для перевозки пассажиров до конечного пункта назначения два автобуса.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге автобус с отказавшими тормозами вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель, однако столкновение помогло предотвратить более серьёзную трагедию: транспортное средство без тормозов могло упасть в водохранилище.