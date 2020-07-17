На трассе "Дон" в Липецкой области сгорел рейсовый автобус — видео

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В Липецкой области в результате ДТП сгорел рейсовый автобус. В нём ехали 39 человек, пятеро из которых получили лёгкие травмы. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошёл около двух часов ночи на 375-м километре трассы М4 "Дон" в Елецком районе. Автобус столкнулся с автомобилем "Газель", после чего загорелся. Все пассажиры успели покинуть транспортное средство, а пожар в скором времени был потушен.

Из пяти пострадавших госпитализация потребовалась троим, остальные были осмотрены медиками на месте. Как добавили в ведомстве, администрация Елецкого района направила для перевозки пассажиров до конечного пункта назначения два автобуса.