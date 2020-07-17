Стали известны подробности задержания в Москве полицейского за взятку в 1,5 млн

Задержание в Москве начальника 6-го отдела ГУ МВД РФ по борьбе с наркотиками по подозрению в мошенничестве подтвердили в пресс-службе столичного главка.

— Задержан сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве, который за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 млн 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что, если вина полицейского будет доказана, его уволят из ОВД "за проступок, порочащий честь офицера полиции", также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.