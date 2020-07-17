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Стали известны подробности задержания в Москве полицейского за взятку в 1,5 млн

Он требовал вознаграждения за прекращение проверок.

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Фото © Shutterstock

Задержание в Москве начальника 6-го отдела ГУ МВД РФ по борьбе с наркотиками по подозрению в мошенничестве подтвердили в пресс-службе столичного главка.

Задержан сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве, который за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 млн 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что, если вина полицейского будет доказана, его уволят из ОВД "за проступок, порочащий честь офицера полиции", также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным источника Лайфа, из полученной подполковником полиции суммы только 10 тысяч рублей были настоящими, а 1 млн 490 тысяч — муляжами. Мужчину задержали при попытке получить взятку.

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