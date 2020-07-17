Песков назвал себя счастливым человеком, который ещё о многом мечтает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал себя счастливым человеком. На вопрос, есть ли у него одна главная мечта, он ответил, что ещё много о чём мечтает.

— Одной нет, много, но это пусть остаётся непубличной темой, — заявил Песков во время интервью "Авторадио".

Он также признался, что не может себя назвать фанатичным трудоголиком. После долгой работы ему нужно определённое время на отдых.

— Я человек, который не может без работы. У меня семья такая, у меня жена не может без работы. Но я не фанатичный трудоголик. Мне нужно много поработать, а после мне нужно определённое время для "неги", — отметил он.

Песков также рассказал об отношениях с женой Татьяной Навкой. По его словам, их счастливые отношения — это больше заслуга супруги. Кроме того, он отметил, что они оба признательны своим предыдущим семьям за прожитые годы.

— Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет". А потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно. Мы, каждый, должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к друг другу. Что мы и сделали, — рассказал Песков.