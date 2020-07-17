Песков рассказал, в чём похожи Путин и Эрдоган

У президента РФ Владимира Путина и его турецкого лидера Реджепа Эрдогана есть схожие качества. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью "Авторадио".

Он пояснил, что Путин во время переговоров чётко ставит вопросы, "имеет в виду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.

— Путин и Эрдоган — в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удаётся находить развязки в очень и очень сложных ситуациях, — полагает Песков.

Он добавил, что это касается в том числе вопросов по ситуации в Сирии.