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Песков рассказал, в чём похожи Путин и Эрдоган

По его мнению, именно эти качества помогают лидерам двух государств находить решения сложных проблем.

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Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

У президента РФ Владимира Путина и его турецкого лидера Реджепа Эрдогана есть схожие качества. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью "Авторадио".

Он пояснил, что Путин во время переговоров чётко ставит вопросы, "имеет в виду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.

Путин и Эрдоган — в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удаётся находить развязки в очень и очень сложных ситуациях, — полагает Песков.

Он добавил, что это касается в том числе вопросов по ситуации в Сирии.

А ранее Песков ответил на вопрос о планах Владимира Путина на отдых.

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