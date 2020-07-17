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Евро вырос до 82 рублей впервые с начала мая

Падение рубля вызвано негативной динамикой цен на нефть.

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Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая и составил 82,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара также вырос и составляет 71,87 рубля.

Падение рубля вызвано негативной динамикой цен на нефть — стоимость марки Brent снизилась до 43,05 доллара за баррель.

Однако ряд аналитиков смотрят оптимистично на ситуацию с нефтью. После исторического падения котировок до отрицательных значений они не исключают бум на рынке чёрного золота. По их оценкам, к 2025 году цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.

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