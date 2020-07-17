Сооснователя магазинов "Чук и Гик" обвинили в сексуальном насилии

Сооснователя популярного магазина комиксов "Чук и Гик" Василия Кистяковского обвинили в сексуальном насилии. Об этих случаях на своей странице в Twitter написала Яна Павловская. По словам девушки, они встречались около года и всё это время она испытывала "психологическое, сексуальное и репродуктивное насилие". Она также заявила, что, когда Кистяковский работал вожатым в лагере "Камчатка", к нему якобы ездили подростки, "с которыми Вася потом начинал спать".

— Я был манипулятором и абьюзером в отношениях, я вёл себя лицемерно и ужасно, я причинил боль людям, и за всё это я должен отвечать. Я прошу прощения у Яны и у всех, кто из-за меня пострадал, и буду просить прощения столько, сколько будет нужно. Я записался на терапию, я буду жертвовать в профильные благотворительные организации, — написал он позднее на своей станице в Facebook и добавил, что никогда не вступал в отношения с несовершеннолетними.

После публикации данных сообщений, а также того, что сам Василий Кистяковский частично признал вину, в компании "Чук и Гик" приняли решение отстранить его от работы, а всю зарплату своего сооснователя направить в фонд помощи жертв сексуального насилия.

— Мы категорически осуждаем любые формы насилия и абьюза, наша социальная позиция хорошо известна нашим постоянным покупателям... Василий Кистяковский отстраняется от работы в магазине "Чук и Гик". Его заработная плата на время отстранения будет переводиться каждый месяц в фонд помощи пережившим сексуальное насилие "Сёстры". В этот период Василий будет получать профессиональную психотерапевтическую помощь, чтобы изменить модель своего поведения в будущем, — говорится в сообщении компании в соцсетях.