В Хабаровском крае увидели смерч. Это редчайшее для региона природное явление

В Хабаровском крае рыбаки стали свидетелями редкого для тех мест погодного явления. На побережье Амурского лимана неподалёку от мыса Джаорэ образовался водяной смерч. Стихию удалось заснять на видео.

Помимо самого вихря очевидцы также запечатлели момент исчезновения воронки. Опустившийся к водной глади "хобот" медленно поднимался вверх, пока не скрылся в тёмных грозовых тучах. В результате инцидента никто не пострадал, так как смерч прошёл вдали от берега.