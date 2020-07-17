Песков рассказал об отношении Кремля к решению о переносе "Бессмертного полка"

Президент России Владимир Путин знает о решении организаторов перенести акцию "Бессмертный полк". Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это же не какое-то указное мероприятие. Уникальность в том, что это народное мероприятие, организаторы имеют такую точку зрения, и от неё абстрагироваться невозможно, — сказал он.