Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится. Такое решение было принято на заседании Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", которое прошло в четверг в режиме онлайн. По словам организаторов, заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

— Проведение "Бессмертного полка" возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями, — рассказала сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Решение перенести шествие поддержал и сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, чем сильнее мы отдаляемся от 9 Мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

— Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 Мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы, 9 Мая 2021 года? — предложил он.