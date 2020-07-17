Дог-фрисби, каникросс и дог-йога. Кинолог рассказал, как привести в форму потолстевшую собаку

Бороться с лишним весом у собак нужно с помощью физической нагрузки и особого рациона. Так, лакомства нужно заменять сушёными овощами или фруктами. А если собака ест сухой корм, следует строго следовать дозировке, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— В случае натуральной диеты подумайте о переходе на сбалансированный сухой корм. В нём гораздо больше полезных микроэлементов, чем в обычной каше с мясом. Если ветеринар назначил вам специальный диетический корм или особую диету, соблюдайте её в течение всего периода лечения, не делая перерывов. Также давайте собаке прописанные лекарства в строгом соответствии с рецептом врача, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Также могут помочь занятия в воде или на специальных тренажёрах. Специалист рекомендует купаться вместе с собакой, если рядом с домом есть безопасный водоём.

— После нескольких месяцев сниженной активности собака может стать лучшим напарником в работе над собственной спортивной формой. Дог-фрисби, каникросс или дог-йога — отличные варианты привести в форму питомца, а заодно и подтянуть собственную, — пояснил Голубев.

При этом важно обеспечить животному эмоциональный комфорт. На фоне стресса у него могут развиться различные заболевания: от сбоя гормонального фона с ожирением до появления новообразований.