В KFC может появиться напечатанное на 3D-принтере мясо

В российских ресторанах быстрого питания KFC может появиться курица, напечатанная на 3D-принтере. Разработку необычного блюда ведёт дочерняя лаборатория компании "Инвитро" 3D Bioprinting Solutions.

Как сообщают "Ведомости", меню ресторанов разнообразят искусственные наггетсы. Отмечается, что в их основу войдёт курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса, а также смесь растительных белков. Печататься они будут с помощью специальных биопринтеров, а вкус будет идентичен натуральному куриному мясу, уверяют специалисты.

В компании уточнили, что пока речи о массовом производстве продуктов нет, однако опытные образцы можно будет попробовать уже в конце текущего года. Прежде чем такие наггетсы поступят в продажу в ресторанах фастфуда, они должны пройти сертификацию.