Учёный усомнился, что растительные заменители в будущем вытеснят натуральное мясо

В будущем натуральное мясо не исчезнет с прилавков магазинов, потому что растительные заменители этого продукта не могут полностью обеспечить организм человека необходимыми белками. Об этом рассказал агентству "Москва" доцент кафедры технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения Московского государственного университета пищевых производств Валерьян Басов.

— С точки зрения науки ничего лучше белка животного происхождения нет. Он наиболее полно богат незаменимыми аминокислотами, не синтезируемыми организмом. Поэтому люди как ели мясо, так и продолжат это делать, и мясозаменители не смогут полностью удовлетворить физиологические потребности людей в полноценных белках, — отметил он.

Однако, по словам Басова, уже сейчас из-за растущего населения планеты около 60% людей недополучают норму белков, необходимую для здорового существования. Поэтому для решения этой проблемы используется, например, соя.

В России с середины 90-х годов изготавливают "вегетарианские колбасы", и количество подобных продуктов увеличивается. В рецептуре таких изделий вместо мышечной ткани присутствуют соевые и пшеничные белки. Они имеют такую же пищевую ценность, что и мясные продукты, однако уступают с точки зрения усвояемости.

Также одним из перспективных направлений является создание искусственного мяса, выращенного в лабораториях. Правда, такой продукт слишком дорогой и всё же в полной мере не может заменить мышечную ткань животного происхождения.

Ранее компания IKEA сообщила, что начнёт продавать фрикадельки из растительного "мяса".