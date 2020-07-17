Собянин заявил, что смертность от коронавируса в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке

Несмотря на то что население Москвы больше, чем Нью-Йорка, на несколько миллионов, смертность от коронавирусной инфекции в российской столице оказалась ниже, чем в американском мегаполисе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счёт сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей, — сказал РИА "Новости" мэр столицы.

Отметим, в начале эпидемии коронавируса в США худшая эпидемиологическая обстановка сложилась именно в Нью-Йорке. В городе некоторое время был зафиксирован шокирующий показатель – более 700 смертей пациентов за сутки. А по данным на 16 июля, общее количество умерших от CoViD-19 достигло уже 18 754 человек. В то время как в Москве, по данным на 17 июля, зарегистрирован 4271 летальный случай.