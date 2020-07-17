Глава Минздрава назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, могут зарегистрировать уже в августе. О ходе испытаний препарата рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе, — отметил министр.

Напомним, вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ранее её испытали добровольцы, первую группу уже выписали с хорошими результатами.