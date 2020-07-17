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Глава Минздрава назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Мурашко положительно оценил ход первых испытаний препарата.

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Фото © Shutterstock

Вакцину от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, могут зарегистрировать уже в августе. О ходе испытаний препарата рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе, — отметил министр.

Напомним, вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ранее её испытали добровольцы, первую группу уже выписали с хорошими результатами.

Что же касается вакцины от научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", то Минздрав уже получил от него запрос на разрешение начать клинические испытания. Через две-три недели после экспертизы "Вектор" сможет получить такое разрешение.

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