Росстат: Женщины в России тратят меньше времени на уход за собой, чем мужчины

За последние несколько лет россиянки стали уделять намного меньше времени гигиене и уходу за собой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что в 2014 году и мужчины, и женщины тратили на эти цели по 47% времени от общего суточного фонда, но сейчас пропорции изменились.

В ведомстве подсчитали, что в 2019 году на личную гигиену и уход за собой женщины стали тратить лишь 36% времени, а среди мужчин этот показатель вырос до 48%. Причём эта тенденция наблюдается среди жителей как городской, так и сельской местности.

По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, объяснить статистику довольно просто: россиянки стали в целом больше работать, а мужчины, напротив, стали чувствовать себя более расслабленно и спокойно, перекладывая решение многих первоочередных задач на женщин.

— Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина, скорее, пожертвует ради этого временем на сон, приём пищи или пассивный отдых, — полагает эксперт.

При этом в публикации издания, как и в прямой речи эксперта, игнорируется тот факт, что в целом потребление косметики и уходовых средств в современном мире стало более осознанным, а женщины всё больше времени стремятся уделять саморазвитию, а не заботе о внешности.

Между тем маркетологи утверждают, что россиянки на самоизоляции охотно раскупали бьюти-товары для ухода за собой, в частности активно делали маски и пилинг лица, наносили крема и масла для тела.