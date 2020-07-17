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Кремль предупредил о последствиях при отказе Украины от минских соглашений

Киев не идёт на контакты с ДНР и ЛНР, но без этого положение дел не изменить.

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Фото © Serhii Hudak / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

В случае если Украина откажется от минских соглашений, это может отбросить перспективу наладить ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признался, что Москву настораживают звучащие в Киеве заявления о том, что минский процесс будто бы уже не актуален и его нужно чем-то заменить.

Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, — сказал Песков.

Он пояснил, что даже согласовать какие-то новые параметры нельзя без участия в этом представителей ДНР и ЛНР. А Киев категорически отказывается от контактов с ними.

Поэтому ситуация действительно оставляет желать лучшего, — резюмировал Песков.

Ранее на Украине назвали цугцвангом состояние страны из-за минских договорённостей. И снова заявили о необходимости подключить к переговорам США и Великобританию.

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