Кремль предупредил о последствиях при отказе Украины от минских соглашений

В случае если Украина откажется от минских соглашений, это может отбросить перспективу наладить ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признался, что Москву настораживают звучащие в Киеве заявления о том, что минский процесс будто бы уже не актуален и его нужно чем-то заменить.

— Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, — сказал Песков.

Он пояснил, что даже согласовать какие-то новые параметры нельзя без участия в этом представителей ДНР и ЛНР. А Киев категорически отказывается от контактов с ними.

— Поэтому ситуация действительно оставляет желать лучшего, — резюмировал Песков.