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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

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В Хабаровске предотвратили теракт. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, зажигательные устройства в людном месте планировал задействовать 32-летний гражданин центральноазиатской республики.

Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

После совершения теракта злоумышленник намеревался отправиться на Ближний восток и присоединиться там к террористическим группировкам.

"Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракт", - отметили в спецслужбе.

А неделю назад террористического акта удалось не допустить в Астраханской области.

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