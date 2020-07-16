Видеоняня разоблачила 2-летнего мальчика, который сбежал из кроватки, чтобы уснуть рядом с собакой

Пейдж и Нейт Кнудстоны частенько замечали, что их сын засыпает в компании семейного пса по кличке Брут. Но им всегда было интересно, что происходит, когда они за ними не смотрят. Американцы купили и установили в комнате сына видеоняню. То, что они увидели, поразило не только их самих, но и тысячи пользователей Сети.

Видео © Paige Knudston

Камера сняла, что Финн, похоже, специально ждёт, когда по всему дому погаснет свет, чтобы он смог беспрепятственно спуститься со своей кровати в объятия Брута. Малыш явно расставил приоритеты: никакой ортопедический матрас не нужен, когда есть мягкая лежанка лучшего хвостатого друга. Мама крохи рассказала, что они подружились с собакой в тот же день, когда ребёнка привезли из перинатального центра, и, очевидно, со временем их связь стала только крепче.

Финн спит в своей новой большой кроватке лишь месяц. Поначалу Брут залезал к нему, как будто не давая малышу скатиться с кровати. Но потом сам Финн начал слезать со своей кровати и спать на полу, и Брут, конечно, тоже начал спать рядом с ним Пейдж Кнудстон Мама Финна

Фото © Paige Knudston

У Брута несколько лежанок по всему дому, и ничто не мешает ему спать в каждой из них. Однако с появлением Финна пёс спит только в его комнате. Пейдж уверена: так собака защищает малыша от опасностей, ведь его здоровье очень хрупкое. Когда мама только была беременна, врачи установили, что у плода порок сердца.

Фото © Paige Knudston