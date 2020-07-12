В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло

"2 месяца против 7 месяцев"
Фото © Twitter / _ThatGuyFuller
Именно публикация _ThatGuyFuller стала первой в длинном треде. Твит тут же стал вирусным, а в комментариях сотни пользователей решили поделиться, как выросли их питомцы.
"3 месяца / 10 месяцев"
Фото © Twitter / jm4997
"2 месяца против 4 лет"
Фото © Twitter / jmzjes
"2 месяца, 2 года"
Фото © Twitter / salaciousxslade
"2 месяца / 4,5 месяца"
Фото © Twitter / mayamvictoria
"Мой пёс в 3 месяца и в 1 год. Сейчас ему 2 года, но я его уже не подниму"
Фото © Twitter / monairthith
"Софи... на 2-й и 10-й месяц"
Фото © Twitter / BeeJay4
"Теперь держать в руках я его не могу"
Фото © Twitter / tropicalnicole
"Я всё ещё в шоке"
Фото © Twitter / coolinitdev_
"Это мой Симба на 2-м и 6-м месяце"
Фото © Twitter / rufareeezus
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