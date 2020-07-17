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На заседании Совбеза РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Россия готова быть посредницей в мирных переговорах.

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Фото © Минобороны Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Россия готова быть посредником в налаживании ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что участники заседания выразили обеспокоенность тем, что на границе этих двух государств продолжается эскалация. Россия призывает ввести режим прекращения огня.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.

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