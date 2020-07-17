На заседании Совбеза РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Россия готова быть посредником в налаживании ситуации на границе Армении и Азербайджана.

— Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что участники заседания выразили обеспокоенность тем, что на границе этих двух государств продолжается эскалация. Россия призывает ввести режим прекращения огня.