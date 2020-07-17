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Названы лучшие города России для курортных романов

Замкнула десятку таких населённых пунктов Казань.

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Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Ялта стала самым популярным для курортных романов городом. Почти четверть всех опрошенных туристов заводили там романтические знакомства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса для бронирования жилья на отдыхе Tvil.ru. Специалисты компании провели опрос и выяснили, какие города ещё оказались благоприятными для мимолётных интрижек.

На втором месте в рейтинге расположился ещё один популярный российский курорт — Сочи. Случайные романы там были у 17% опрошенных россиян. Третью же строчку абсолютно справедливо заняла Северная столица — Санкт-Петербург. Там романтические знакомства случались у почти 13% жителей.

На последних местах в десятке расположились Кисловодск и Казань, где курортные романы случались у 2,5% опрошенных жителей страны. А в целом в список также вошли Геленджик (11,11%), Витязево (10,26%), Гагра (8,55%), Феодосия (5,98%) и Зеленоградск (4,27%).

Ранее Ялта, Сочи и Петербург вошли в другой не менее интересный рейтинг — список городов, в которых девушек легче всего склонить к сексу.

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