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Легкомоторный Як-12 рухнул в воды Байкала возле Ольхона

На борту находилось четыре человека, их спасли.

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Фото © Facebook.com / baikalpso

Частный легкомоторный самолёт Як-12 потерпел крушение в акватории Байкала. По предварительной информации, у него отказал двигатель.На борту самолёта находилось четыре человека: пилот и три пассажира. Их доставили в больницу, угрозы для жизни нет.

Фото © Facebook.com / baikalpso

По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолёта отказал один двигатель. Самолёт планировал с высоты 300 метров и приводнился в трёх метрах от берега, — говорится в сообщении Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Спасатели подцепили затонувший Як-12 тросом и при помощи КамАЗа вытянули его на берег. Подробности инцидента выясняются.

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