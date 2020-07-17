Легкомоторный Як-12 рухнул в воды Байкала возле Ольхона

Частный легкомоторный самолёт Як-12 потерпел крушение в акватории Байкала. По предварительной информации, у него отказал двигатель.На борту самолёта находилось четыре человека: пилот и три пассажира. Их доставили в больницу, угрозы для жизни нет.

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— По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолёта отказал один двигатель. Самолёт планировал с высоты 300 метров и приводнился в трёх метрах от берега, — говорится в сообщении Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.