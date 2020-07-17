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Hyundai отзывает тысячи кроссоверов Santa Fe в России

Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

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Фото © Pixabay

Hyundai отзывает в России 18 563 внедорожника Santa Fe. Причиной такого решения стало возможное замыкание в антиблокировочной системе тормозов автомобилей, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попадают машины, выпущенные с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. В автомобилях может случиться короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC. На сайте ведомства указаны VIN-коды отзываемых машин.

Российское подразделение Hyundai сообщит автовладельцам об отзыве и бесплатном ремонте транспорта в ближайшем дилерском центре. Им предложат установку комплекта реле. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

Ранее Лайф сообщал, что в России резко увеличились цены на подержанные автомобили.

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