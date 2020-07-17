Отброшены несколько версий. СКР рассказал о ходе следствия по делу об убийстве Романовых — видео

Следственный комитет РФ опубликовал короткометражный документальный фильм о расследовании обстоятельства гибели и захоронения членов царской семьи Романовых. В съёмках приняли участие специалисты, которые проводили экспертизы.

После проведения ДНК-тестов была установлена родственность тех фрагментов, что были обнаружены под Екатеринбургом. Экспертиза доказала, что останки действительно принадлежали царской семье. Кроме того, следователи исключили ряд версий гибели Романовых, в частности, о том, что тела были сожжены в серной кислоте.

В фильме рассказывается, что в материалах дела много фотографий и заметок того времени. Кроме того, Следственный комитет получил 3D-модель вставной челюсти, оригинал которой обнаружили на месте расстрела семьи. Она могла принадлежать медику Романовых.

Расследование продолжается. Назначен ряд следственных экспериментов и экспертиз, которые, вероятно, помогут пролить свет на преступление столетней давности.