Кардиологи рассказали, как ноги могут предупредить об инфаркте

Видимые изменения на коже конечностей могут оказаться признаком приближающегося инфаркта. Об этом сообщает интернет-издание Express со ссылкой на исследование британских кардиологов.

Утверждается, что периферические отёки на ногах являются одним из основных предупреждений сердечного приступа. Тревожный звонок можно заметить, если снять носки в конце дня и внимательно оглядеть кожу на лодыжках. Плохо, если вы заметите следы синего или фиолетового цвета, а также ярко выраженный сетчатый рисунок. Желтовато-оранжевые восковые "наросты" на коже тоже сигнализируют о беде.

Специалисты напомнили, что сам инфаркт миокарда случается внезапно и требует немедленного обращения к врачам. Они подчеркнули, что отличным способом снизить риск сердечного приступа являются сбалансированное питание, хороший сон, отсутствие стрессов и регулярные физические упражнения.