Глава Минздрава предложил возобновить зарубежные авиарейсы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за возобновление международных авиарейсов. Он считает, что достаточно будет соблюдать особые санитарные правила.

— Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определёнными поправками, ограничениями, предупреждениями, — сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти работают над возообновлением авиасообщения с другими странами. О решении будет объявлено в ближайшее время.