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Глава Минздрава предложил возобновить зарубежные авиарейсы

Однако это возможно лишь с "определёнными ограничениями"

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за возобновление международных авиарейсов. Он считает, что достаточно будет соблюдать особые санитарные правила.

Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определёнными поправками, ограничениями, предупреждениями, — сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти работают над возообновлением авиасообщения с другими странами. О решении будет объявлено в ближайшее время.

Ранее "Турецкие авиалинии" заявили о намерении возобновить рейсы в города России уже с 1 августа.

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