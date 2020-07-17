Делом Бари Алибасова займётся "самый сексуальный адвокат России"

Делом о попытке отравления продюсера Бари Алибасова займётся адвокат Олег Сухов, которого называют самым сексуальным юристом России. Об этом сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

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Олег Сухов получил такое "звание" после поздравления женщин с 8 Марта откровенной фотосессией — с голым торсом и цветами. Не так прост и следователь по делу, как утверждает Горжанкин. По его словам, фото Дениса Сидорука можно найти на сайте модельного агентства.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что на его отца покушались. По его словам, продюсера спаивали алкоголем, чтобы заполучить его недвижимость. В результате Алибасов попал в психиатрическую клинику, ему предстоит длительная реабилитация. Теперь молодой человек просит следствие разобраться в ситуации.