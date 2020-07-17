Вассерман допустил, что уйдёт в TikTok

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман не исключил, что когда-нибудь снова вернётся на YouTube или даже появится в TikTok. По его словам, он рассматривал несколько идей для шоу на видеохостинге, но пока ни одна из них не реализована.

- Сейчас у меня только телевизионная передача, и на YouTube её тоже дублируют. Увидите ли вы Анатолия Вассермана в Tik-Tok? Это зависит не только от меня. Кроме того, для меня телеканалы, YouTube и TikTok – это разные носители одной и той же информации, – передаёт газета "Петербургский дневник" его слова.

Два года назад Анатолий Вассерман вёл шоу "Вынос мозга" на YouTube. Участникам нужно было отгадывать – правда это или вымысел озвученные утверждения.