Россиянам рассказали, какое вино лучше сочетается с шашлыком

Далеко не все вина хорошо сочетаются с жареным мясом. Об этом напоминает "Роскачество". Специалисты этой организации рассказали, какой напиток лучше выбрать к шашлыку.

Из красных вин больше всего подойдут те, что обладают фруктовым и пряным вкусами. От сложных напитков, которым перед употреблением требуется выдержка, специалисты советуют отказаться. Лучшим выбором, по мнению "Роскачества", станет белое вино. Рислинг и шардоне идеально подойдут не только к традиционному мясу, но и к птице и даже рыбе.

Помимо этого, специалисты дали совет в выборе бокалов под вино. Отмечается, что лучше взять те, что с длинной ножкой. Тогда в жаркую погоду напиток не будет дополнительно нагреваться от руки. Само же вино рекомендуется предварительно охладить. Речь идёт в том числе и о красных сортах.