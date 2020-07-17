Блогер заявил, что пообщался с духом отца Хабиба. Ему посоветовали больше так не делать

Видеоблогер из Киева Сергей Соколов прославился благодаря скандальному контенту, где он якобы общается с душами умерших. По его собственным словам, наладить контакт с потусторонним миром ему удаётся благодаря "электронному голосовому феномену" (ЭГФ). Суть данного способа заключена в попытках услышать в шумах звуковых частот подобие человеческого голоса. Соколов утверждает, что "пообщался" таким образом уже с Юлией Началовой, Владиславом Галкиным, Настей Тропицель. А одним из последних собеседников якобы стал отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который недавно скончался от коронавируса.

По утверждениям блогера, на запись ролика он решился по многочисленным просьбам фанатов российского спортсмена, которые переживали, сможет ли Хабиб дальше выступать, несмотря на смерть отца. Соколов заявил, что получил ответа от Абдулманапа Нурмагомедова: "Сможет Хабиб всё".

Однако немалое количество пользователей Сети усомнились в возможности "общения" с мёртвыми и, напротив, выразили уверенность, что использовать имя всемирно известного тренера не стоило. Теперь к нему могут быть вопросы у семьи Нурмагомедовых.

— Оторвёт Хабиб ему вместе с ЭГФ голову, — написал пользователь с ником Виталий Самара.

— Скидывайте, интересно увидеть его реакцию, — ответил критикам Соколов.