Влад Маленко: Девочек тоже надо называть поэты, а не поэтессы

Поэт, режиссёр, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко считает, что творческий процесс приносит поэту колоссальные страдания, а поэтому поэзию можно назвать скорее мужским занятием, чем женским. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать!".

— Стихи — это эксперимент, это препарирование, это зона высокого риска, очень мужское занятие. Словом можно обрезать руку, себя или кого-то другого, поэтому мне радостно, когда в нашем длинном списке больше пацанов, — признался он.

Однако есть на свете немало и смелых женщин-поэтов, рассуждает Маленко, и называть их поэтессами, на его взгляд, неправильно. К примеру, Цветаева, по словам Маленко, — это точно поэт.