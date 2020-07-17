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Влад Маленко: Девочек тоже надо называть поэты, а не поэтессы

Гость шоу "Дайте сказать!" считает поэзию скорее мужским занятием, чем женским.

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Поэт, режиссёр, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко считает, что творческий процесс приносит поэту колоссальные страдания, а поэтому поэзию можно назвать скорее мужским занятием, чем женским. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать!".

Стихи — это эксперимент, это препарирование, это зона высокого риска, очень мужское занятие. Словом можно обрезать руку, себя или кого-то другого, поэтому мне радостно, когда в нашем длинном списке больше пацанов, — признался он.

Однако есть на свете немало и смелых женщин-поэтов, рассуждает Маленко, и называть их поэтессами, на его взгляд, неправильно. К примеру, Цветаева, по словам Маленко, — это точно поэт.

Девочек тоже надо называть поэты, а не поэтессы, потому что они обижаются. По-моему, даже была какая-то ревность у Анны Андреевны Ахматовой к своему мужу Николаю Степановичу Гумилёву на этот счёт, — напомнил гость шоу "Дайте сказать!".

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