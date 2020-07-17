Москва-река вышла из берегов и затопила набережную столичного парка — видео

Видео из Филёвского парка Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Москва-река вышла из берегов. В отдельных районах столицы уровень воды поднялся примерно на метр. Так, под воду ушла набережная Филёвского парка на западе Москвы. Лайф публикует видео.

В столице вот уже несколько дней идут дожди, а температура воздуха в ночные часы опускается до 13–15 градусов. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, вторая половина лета в России обещает быть жаркой.