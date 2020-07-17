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Москва-река вышла из берегов и затопила набережную столичного парка — видео

В городе уже несколько дней идут дожди.

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Видео из Филёвского парка Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Москва-река вышла из берегов. В отдельных районах столицы уровень воды поднялся примерно на метр. Так, под воду ушла набережная Филёвского парка на западе Москвы. Лайф публикует видео.

В столице вот уже несколько дней идут дожди, а температура воздуха в ночные часы опускается до 13–15 градусов. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, вторая половина лета в России обещает быть жаркой.

Куда более серьёзный потоп сегодня случился в Ростове-на-Дону. Там из-за сильнейшего ливня под водой оказалось несколько районов. По затопленным улицам плавали автомобили и мусорные контейнеры.

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