Стало известно, кому не подойдёт вакцина против коронавируса

Разрабатываемая вакцина от коронавируса подойдёт практически всем. Исключение — пациенты с тяжёлыми заболеваниями иммунной системы. Об этом РИА "Новости" рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, — отметил он.

Он уточнил, что перед лечением людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.