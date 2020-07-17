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Стало известно, кому не подойдёт вакцина против коронавируса

Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, уже испытали добровольцы.

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Фото © Pixabay

Разрабатываемая вакцина от коронавируса подойдёт практически всем. Исключение — пациенты с тяжёлыми заболеваниями иммунной системы. Об этом РИА "Новости" рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, — отметил он.

Он уточнил, что перед лечением людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Напомним, центр имени Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину от коронавируса, её уже испытали добровольцы — первую группу выписали с хорошими результатами. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что этот препарат могут зарегистрировать уже в августе.

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