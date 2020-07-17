Мачеха-трансгендер Ким Кардашьян вызвалась стать вице-президентом США. Дело за Канье Уэстом

Мачеха Ким Кардашьян трансгендер Кейтлин Дженнер вызвалась стать вице-президентом, если страну возглавит её зять Канье Уэст. Она уже направила своё предложение рэперу, сообщает TMZ.
Пользователи Сети высмеяли инициативу Дженнер и вспомнили сатирический эпизод "Южного парка", в котором она действительно заняла эту должность. Комментаторы предположили, что мультсериал может заменить "Симпсонов" по предсказаниям будущего.
Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. При этом ранее в СМИ появилась информация, что рэпер решил не баллотироваться на пост главы государства и уволил весь предвыборный штаб.