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Мачеха-трансгендер Ким Кардашьян вызвалась стать вице-президентом США. Дело за Канье Уэстом

Интернет-пользователи высмеяли это заявление и вспомнили пророческий эпизод из "Южного парка".

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Фото © Instagram / @caitlynjenner

Мачеха Ким Кардашьян трансгендер Кейтлин Дженнер вызвалась стать вице-президентом, если страну возглавит её зять Канье Уэст. Она уже направила своё предложение рэперу, сообщает TMZ.

Пользователи Сети высмеяли инициативу Дженнер и вспомнили сатирический эпизод "Южного парка", в котором она действительно заняла эту должность. Комментаторы предположили, что мультсериал может заменить "Симпсонов" по предсказаниям будущего.

Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. При этом ранее в СМИ появилась информация, что рэпер решил не баллотироваться на пост главы государства и уволил весь предвыборный штаб.

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