Мачеха-трансгендер Ким Кардашьян вызвалась стать вице-президентом США. Дело за Канье Уэстом

Мачеха Ким Кардашьян трансгендер Кейтлин Дженнер вызвалась стать вице-президентом, если страну возглавит её зять Канье Уэст. Она уже направила своё предложение рэперу, сообщает TMZ.

Пользователи Сети высмеяли инициативу Дженнер и вспомнили сатирический эпизод "Южного парка", в котором она действительно заняла эту должность. Комментаторы предположили, что мультсериал может заменить "Симпсонов" по предсказаниям будущего.