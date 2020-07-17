Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы после эпидемии

Несмотря на то что ещё много столичных предприятий находятся в тяжёлом положении из-за эпидемии коронавируса, в целом экономика Москвы восстанавливается. А при отсутствии радикальных изменений ситуации может в течение полугода выйти на докризисный уровень, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжёлой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы, — сообщил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам мэра столицы, торговля, общепит, малый и средний бизнес показывают хорошую динамику восстановления.

— Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день — они примерно такие же, как и в прошлом году. Идёт активное восстановление, — добавил мэр.