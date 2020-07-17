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Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы после эпидемии

Как отметил мэр столицы, некоторые сферы бизнеса уже имеют кассовые обороты как и в прошлом году.

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Несмотря на то что ещё много столичных предприятий находятся в тяжёлом положении из-за эпидемии коронавируса, в целом экономика Москвы восстанавливается. А при отсутствии радикальных изменений ситуации может в течение полугода выйти на докризисный уровень, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжёлой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы, — сообщил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам мэра столицы, торговля, общепит, малый и средний бизнес показывают хорошую динамику восстановления.

Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день они примерно такие же, как и в прошлом году. Идёт активное восстановление, — добавил мэр.

Как сообщал Лайф, ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти делают всё для того, чтобы туристический бизнес в Москве восстановился как можно скорее. По его словам, поток иностранных туристов возобновится уже осенью-зимой.

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