ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.

За всё время пандемии зарегистрировано 13 616 593 заболевших, в том числе 585 727 летальных исходов.

Как отметил на ежедневном брифинге по коронавирусу глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, около 10% всех случаев приходятся на медицинский персонал, многие работники здравоохранения также страдают от физического и психологического истощения после нескольких месяцев работы в чрезвычайно стрессовых условиях.