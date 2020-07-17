Житель США заразился чумой от белки

Житель американского штата Колорадо заразился бубонной чумой, сообщает газета Denver Post. По данным издания, инфицирование произошло в результате контакта с белкой.

Тем не менее медики отмечают, что поводов для беспокойства нет, так как обнаруженная у пациента первично-септическая чума не передаётся другим людям. Мужчина уже выздоровел, новых случаев болезни не выявлено.

Глава ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус в беседе с телеканалом Fox News отметила, что заражения чумой от диких грызунов наблюдаются в Колорадо с 1940-х годов. За последние 15 лет заболевание было диагностировано у 15 человек. А всего в стране с начала прошлого века чуму обнаружили у тысячи жителей.