Супруга рэпера и кандидата в президенты США Канье Уэста Ким Кардашьян призвала американских конгрессменов помочь Армении в конфликте с Азербайджаном.
— На следующей неделе состоится голосование по поправкам конгресса в Закон о национальной обороне, чтобы США не предоставили Азербайджану военную помощь, которая будет использована против Армении и Арцаха, — написала Кардашьян в "Инстаграме".
По словам фотомодели, несмотря на пандемию, Азербайджан нарушил призывы ООН к глобальному прекращению огня, а теперь грозит разбомбить армянскую АЭС. Кардашьян отметила, что международное сообщество должно вмешаться и предотвратить эскалацию конфликта и гибель людей.
— Я поддерживаю своих собратьев-армян и молюсь за тех, кто сейчас на передовой, — заключила звезда и призвала подписчиков звонить сенаторам и уполномоченным лицам для поддержки Армении.
Ким Кардашьян имеет армянские корни и в прошлом году побывала на исторической родине, где встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном.
Лента новостей
Ким Кардашьян призвала США поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном
сегодня в 19:58
"Кошмар закончился". Полиция задержала немецкого "Рэмбо", разоружившего полицейских и сбежавшего в лес
сегодня в 19:40
Россиянка перевела более шести миллионов рублей мошеннику, пообещавшему ей электромобиль из США
сегодня в 19:19
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.