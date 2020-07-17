Ким Кардашьян призвала США поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном

Супруга рэпера и кандидата в президенты США Канье Уэста Ким Кардашьян призвала американских конгрессменов помочь Армении в конфликте с Азербайджаном.

— На следующей неделе состоится голосование по поправкам конгресса в Закон о национальной обороне, чтобы США не предоставили Азербайджану военную помощь, которая будет использована против Армении и Арцаха, — написала Кардашьян в "Инстаграме".

По словам фотомодели, несмотря на пандемию, Азербайджан нарушил призывы ООН к глобальному прекращению огня, а теперь грозит разбомбить армянскую АЭС. Кардашьян отметила, что международное сообщество должно вмешаться и предотвратить эскалацию конфликта и гибель людей.

— Я поддерживаю своих собратьев-армян и молюсь за тех, кто сейчас на передовой, — заключила звезда и призвала подписчиков звонить сенаторам и уполномоченным лицам для поддержки Армении.

Ким Кардашьян имеет армянские корни и в прошлом году побывала на исторической родине, где встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном.